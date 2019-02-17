Власти США не желают, чтобы президент Сирии Башар Асад получил контроль над северо-востоком государства, который занят курдскими формированиями под эгидой США. Такое заявление сделал спецпредставитель госсекретаря по Сирии Джеймс Джеффри.

"Наши цели на северо-востоке (Сирии - Прим.Ред.) не изменились. Они предполагают сохранение безопасности в регионе, а именно: это означает, что мы не хотим, чтобы режим (власти Сирии - Прим.Ред.) туда вернулся, так как он не способствует стабильности", - сказал Джеффри во время Мюнхенской конференции по безопасности. Его слова приводит ТАСС.

Одновременно он заметил, что США выводят сухопутные войска из Сирии, "поскольку основная цель, в связи с которой они вводились, а это оказание помощи сирийским демократическим силам и победа над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - Прим.Ред.), выполнена".

Также по словам Джеффри несмотря на вывод войск, США продолжат борьбу с ИГ. "Мы сохраняем военно-воздушный потенциал, способность реагировать на угрозы, которые возникают в связи с наличием сил ИГ", - добавил он.

В пятницу американская газета The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что министерство обороны США работает над планами по созданию зоны безопасности для курдских формирований на северо-востоке Сирии с участием военнослужащих из европейских стран.

Издание сообщает, что представители вашингтонской администрации, а также Конгресса США на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности призывают лидеров европейских стран, в частности Великобритании, Германии и Франции, создать зону безопасности для курдов и направить объединенный контингент численностью в 1,5 тыс. военнослужащих для их защиты.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что союзникам США необходимо расширить своё присутствие на территории Сирии после ухода из региона американских войск.

Как сообщала "Страна", военные врачи удалили опухоль у жены президента Сирии. Злокачественная опухоль груди была обнаружена у Асмы Асад на ранней стадии.

Напомним, что силы возглавляемой США коалиции начали вывод войск из Сирии.