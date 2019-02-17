"Могло быть шесть трупов". В Одессе сожгли машину известного историка-краеведа
В ночь на воскресенье, 17 февраля неизвестные сожгли машину известного одесского историка Александра Бабича. По его словам, это произошло по его возвращению домой. Об этом говорится на его Фейсбук-странице.
Позже Бабич уточнил, что во время пожара в доме были две бабушки и двое маленьких детей, в соседней квартире двое соседей.
"Если бы не пожарные, которые приехали за 8 минут, могло бы быть шесть трупов. Соседи уже угорали, не имея возможности выйти - начали гореть двери. Подозреваемых пока нет, я многим глаза мозолил", - рассказал пострадавший.
Он добавил, что полиция была на месте происшествия. Произошедшее классифицировали как поджог.
Фото: facebook.com/nelly.lytvynenko.1
Фото: facebook.com/aleksander.babich
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