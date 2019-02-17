В ночь на воскресенье, 17 февраля неизвестные сожгли машину известного одесского историка Александра Бабича. По его словам, это произошло по его возвращению домой. Об этом говорится на его Фейсбук-странице.

Позже Бабич уточнил, что во время пожара в доме были две бабушки и двое маленьких детей, в соседней квартире двое соседей.

"Если бы не пожарные, которые приехали за 8 минут, могло бы быть шесть трупов. Соседи уже угорали, не имея возможности выйти - начали гореть двери. Подозреваемых пока нет, я многим глаза мозолил", - рассказал пострадавший.

Он добавил, что полиция была на месте происшествия. Произошедшее классифицировали как поджог.

Фото: facebook.com/nelly.lytvynenko.1

Фото: facebook.com/aleksander.babich

Как сообщала "Страна", под стенами дома Порошенко устроили митинг и показали сожжение "евробляхи".

Напомним, что в Донецкой области подожгли автомобиль секретаря горсовета.