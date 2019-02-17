Мэр Киева Виталий Кличко возвращается в столицу с международной конференции по безопасности, которая проходила в Мюнхене. Журналисты "Страны" заметили градоначальника при посадке на самолет.

Виталий был одет в клетчатую рубашку, кардиган и джинсы. По всей видимости, он слушал музыку на телефоне, когда его узнали украинцы и стали делать с ним селфи.

В руках мэра был небольшой дорожный чемодан и пальто, которое ему пришлось снять из-за весенней погоды в Мюнхене. Отметим, что в Киев Кличко летел один.

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Ранее "Страна" разбирались в главных событиях этой Мюнхенской конференции, которая обрисовала серьезные противоречия между Германией и США.

Украинский президент Петр Порошенко успел встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и вице-президентом США Майклом Пенсом, с которым обсудил усиление санкций против РФ.

Как сообщала "Страна", на Мюнхенской конференции в ноябре 2018 года заявляли, что до выборов президента Украины ситуация на Донбассе не сдвинется с мертвой точки.