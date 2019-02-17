В американском журнале Forbes посчитали лимоны - признаком богатства в России. Издание опубликовало соответствующую статью после беседы с представителем крупной американской компании по производству и продаже цитрусовых по всему миру. Ее приводит "Российская газета".

В статье под названием "Хотите найти богатого человека в России - ищите там, где лимоны", в частности, идет речь о том, как калифорнийская фирма, работающая на продовольственном рынке с 1893 года, продает цитрусовые по всему миру.

Журналистка узнала у бизнесмена о том, что россияне потребляют лимонов больше, чем кто-либо в мире на душу населения и задает вопросы: дескать, происходит это не потому ли, что они пьют много водки и не потому ли, что пьют много чая.

Бизнесмен ответил, что удовольствие включать лимоны в свой рацион в России позволено только богатым людям. Дескать, этот кислый продукт дорого стоит и входит в некое "число элементов богатого образа жизни".

"Это служит показателем того, что у них есть средства, чтобы позволить себе их покупать. Лимон называется престижным продуктом", - делает вывод корреспондент издания.

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