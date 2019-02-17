В Абу-Даби на международной выставке IDEX 2019 российский концерн "Калашников" представил самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB. Об этом сообщает РБК.

По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, дрон способен обходить средства ПВО. Он также взрывается, достигнув цели. БПЛА может развивать скорость до 130 км/ч и работать до 30 мин. Максимальная нагрузка дрона - 3 кг, габариты - 1210х950х165 мм.

Сообщается, что на IDEX 2019 была представлена выставочная модель, вдвое меньшая оригинала. Разработчик Zala aero отмечает, что сам беспилотник уже прошел испытания и готов к работе.

Макет самовзрывающегося БПЛА "Куб" Фото: rbc.ru

Выставка в ОАЭ открылась 17 февраля, на ней представлены образцы современного вооружения и военной техники.

Как сообщала "Страна", президент России Владимир Путин инициировал создание сверхзвукового пассажирского самолета.

Напомним, что в 2019 году на вооружение России поступит первый сверхзвуковой ракетный комплекс - система "Авангард". Полк с гиперзвуковой новинкой встанет на боевое дежурство.

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