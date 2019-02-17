На Хайгейтском кладбище в Лондоне во второй раз за последний месяц осквернили могилу немецкого философа Карла Маркса. Об этом говорится в сообщении кладбища в Twitter.

Вандалы нанесли красной краской надписи на надгробный памятнике идеолога коммунизма. "Мемориал большевистского Холокоста 1917-1953, 66 миллионов жертв", "Доктрина ненависти", "Идеология голода", "Архитектор геноцида, террора, репрессий и массовых убийств", - говорится в посланиях.

Также говорится, что неизвестные разбили мраморную табличку. Представители кладбища назвали выходку вандалов "бессмысленной и глупой" и отметили, что, какой бы ни была мысль об идеологии Маркса, такие методы неприемлемы.

Напомним, 5 февраля на кладбище повредили мраморную табличку на памятнике. Она выглядела так, будто кто-то прошелся по ней молотком. Служители кладбища сообщили, что не смогут отреставрировать поврежденную надпись.

Фото: twitter.com/HighgateCemeter

Как сообщала "Страна", в Киеве вандалы облили красной краской памятник воинам АТО.

Напомним также, что в центре Киева вандалы разгромили стеклянную остановку.