В субботу, 16 февраля, поздним вечером на улице Дмитрия Донцова в Днепре неизвестный выстрелил в мужчину из окна квартиры. В полицию об этом сообщили приблизительно в 23:30. Также он захватил в заложники проститутку.

Пострадавшего немедленно госпитализировали, а на место инцидента прибыли более 5 экипажей патрульной полиции, сотрудники подразделения тактико-оперативного реагирования и следственно-оперативная группа. Об этом сообщает Информатор с места события.

Стрелявший находился в квартире, расположенной на втором этаже трехэтажного дома. Он общался с полицейскими через окно и обещал стрелять во всех, кто приблизится.

По предварительной информации, он выстрелил в живот таксисту. Пострадавшего доставили в областную больницу имени Мечникова, где ему сделали операцию. Что стало причиной конфликта между мужчинами, на данный момент, неизвестно.

Когда на место прибыли патрульные, он матерился и утверждал, что ему "не жаль отсидеть 15 - 20 лет, но всех перестрелять". Кроме этого, он громко выкрикивал, что вызвал к себе на дом девушку легкого поведения и выпускать ее не собирается.

Спустя приблизительно полчаса девушка сама вышла из дома, где ее встретили патрульные. Она не стала ничего комментировать и правоохранители доставили ее в райотдел для выяснения обстоятельств.

Тем временем он, находившийся на втором этаже, продолжал периодически выражаться через окно и требовал, чтобы полицейские не стояли у его окон. Далее, когда его терпение лопнуло, он, взяв оружие, пытался выйти из дома. У входа в подъезд его задержали двое патрульных.

После того как подозреваемого задержали, следователи провели обыск в квартире. Они изъяли вещественные доказательства, находившиеся в квартире. Что именно удалось найти в доме правоохранители пока не разглашают. Также неизвестно, из какого именно оружия стрелял мужчина. Какой именно пистолет использовал подозреваемый, станет известно после проведения экспертизы.

Патрульным пришлось надеть на мужчину наручники и доставить его в Соборное отделение полиции. Во всех деталях происшествия разберутся правоохранители.

Фото: dp.informator.ua

Как сообщала "Страна", в Днепре директора промпредприятия ограбили на 100 тысяч долларов. Ограбление произошло вечером 5 февраля, когда мужчина выходил из подъезда дома.

Отметим, что в Днепре руководство полиции массово ушло в отпуска после приказа Авакова проверить подкуп избирателей.