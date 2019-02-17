Генеральная прокуратура вызвала бизнесмена Сергея Курченко на допрос на 22 февраля. Об этом говорится в повестке о вызове на допрос на сайте Генпрокуратуры.

"Курченко должен явится в 14:00 для проведения следственных и процессуальных действий в статусе подозреваемого в уголовном производстве №42016000000003393 от 16.11.2016 по ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 205, ч.3 ст.212 и других статей УК Украины", - говорится в повестке.

Курченко подозревают в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений. А также в ряде налоговых преступлений.

Также ему вменяли финансирование "Михомайдана".

Как сообщала "Страна", защита Курченко обжаловала разрешение на заочное расследование в отношении беглого олигарха. Адвокат Юрий Сухов добавил, что уже имел опыт по обжалованию этих постановлений, которые не подлежат обжалованию.

Отметим, что арестованный Aston Martin Сергея Курченко сдадут в прокат или выставят на продажу.