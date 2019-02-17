Президент США Дональд Трамп пригрозил Европе отпустить более 800 пленных боевиков, которые могут присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" в Сирии, если страны не заберут их и не осудят. Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп также отметил, что не хочет наблюдать за тем, как террористы проникают в европейские страны. "США призывают Британию, Францию, Германию и других европейских союзников взять обратно более 800 боевиков ИГ, захваченных в Сирии, и предать их суду", – сказал он.

По словам Трампа, в противном случае Штаты будут вынуждены отпустить пленных боевиков. Он в очередной раз похвастался усилиями по борьбе с терроризмом, призвав и других сделать что-то.

"Альтернатива этому является нежелательной, так как нам придется отпустить их. США не хотят наблюдать за тем, как боевики ИГ проникают в Европу, куда они, как ожидается, пойдут. Мы делаем так много и тратим так много. Пора другим делать то, что они способны делать", – добавил Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Такая интересная риторика у Трампа имеет под собой намерение привлечь европейцев к участию в военных действиях на Ближнем Востоке.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его выдвинули на Нобелевскую премию мира. На днях стало известно, что рекомендательное письмо составил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он посчитал американского лидера достойным звания из-за усилий по ядерному разоружению Корейского полуострова.

Как сообщала "Страна", президент США также направил в обе палаты Конгресса письмо, в котором сообщил о введении в стране режима чрезвычайного положения.