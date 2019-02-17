В Чехии большой резонанс вызвал новый закон, принятый правительством Украины, согласно которому все без исключения бойцы УПА приравниваются к ветеранам.

Сюжет об этом выпустило чешское Radio Praha. В нем звучат заявления о том, что на Волыни происходил геноцид не только поляков, но и чехов, которые вынуждены были бежать от украинских националистов.

"В Чехии бойцов УПА, или бандеровцев, многие, включая президента страны Милоша Земана, считают военными преступниками, повинными в "Волынской резне" 1943–44 годах", - говорится в передаче.

"По своим убеждениям Степан Бандера был радикальным националистом. Вряд ли с идеалами такой личности украинцы, разделяющие европейские ценности, могут себя отождествлять", - утверждают авторы программы.

Ребенком пережившая геноцид чешского населения Волыни, уроженка тех мест Милослава Жакова рассказала радиостанции об отношении чехов к событиям, происходившим в период "Волынской резни" – на момент этих трагических событий ей было десять лет.

О чешских жертвах "Волынской резни" Жакова даже написала книгу Kupičоv, jak nám o tom vyprávěli ("Купичев, как нам о нем рассказывали"). Это были воспоминания автора о жизни в чешском селе Купичев на территории Волынской области.

Фото: radio.cz

"Мы (чехи) желали, чтобы у них была независимая Украина, однако их сотрудничество с фашистами и методы их борьбы мы не могли ни понять, ни согласиться с ними, - поделилась Жакова. - Чехи хотели быть нейтральными, не вмешиваться и не позволить втянуть себя в борьбу, имевшую национальную подоплеку. Поэтому совет старших в Купичеве никогда не мог принять требование бандеровцев, чтобы определенное число чехов вступили в их ряды. Это должно было стать примером для всей чешской Волыни".

Купичев, как нам о нем рассказывали, фото: radio.cz

Несмотря на то, что чехи наконец заключили соглашение с поляками и организовали "самооборону", это еще не означало, что они видели в каждом украинце врага. Если бы это было так, то в те тяжкие времена, наполненные враждебностью, в чешском Купичеве не смогли бы найти приют 93 украинца.

"Они переждали там то время под защитой чехов достаточно спокойно", - говорит Жакова.

"Волынские чехи тогда охраняли поляков, и все поляки из соседних деревень перебрались в наш Купичев. А у нас, в нашей семье, поселились три польских семьи, каждая занимала одну комнату. Мы все там теснились, наш домик просто трещал по швам, потому что оставаться ночевать где-нибудь в более отдаленном месте, среди украинцев, по большей части означало не дожить до утра", - рассказала очевидец тех событий.

Купичев, как нам о нем рассказывали, фото: radio.cz

По словам Жаковой, в 1943-м волынские чехи трижды защищали чешскую часть Купичева от нападения бандеровцев.

"Знаете, как? Купичев был довольно большим селением, но они окружили его колючей проволокой и выкопали окопы, где установили постоянное патрулирование. Отряды УПА три раза пытались прорваться в Купичев, но ни разу его так и не захватили", - вспоминает она.

При этом убиты были примерно тридцать чехов, это были жители хуторов. Поэтому никто позже уже не хотел оставаться на таких уединенных местах, все переселялись в Купичев. И он выстоял.





Купичев, как нам о нем рассказывали, фото: radio.cz

На вопрос, был ли геноцид мотивом бандеровцев, автор книги ответила утвердительно.

"Да, однозначно геноцид. Они руководствовались известным призывом, что "Украинская земля должна быть чистой, как стакан воды или как слеза", и они не потерпят у себя никаких чужаков. Одна наша чешка так и сказала: "Вначале бандеровцы поубивали евреев, потом принялись за поляков, ну а теперь, видно, настал наш черед. Вот мы потом и решили, что надо бежать в Чехию".

Как сообщала "Страна", Лавров напомним, что Бандера и Шухевич были осуждены Нюрнбергским трибуналом.

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