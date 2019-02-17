Премьер-министр Японии Синдзо Абэ номинировал президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира за ядерное разоружение Корейского полуострова и поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает The Nihon Keizai Shimbun.

По данным газеты, в ходе минувшей встречи на саммите G20 премьер-министр презентовал Трампу копию рекомендательного письма. Переговоры двух лидеров прошли в конце ноября 2018 года в рамках саммита "двадцатки" в Аргентине. Другое издание, The Asahi newspaper, подтверждает, что решение о номинации было принято в Токио минувшей осенью, после получения соответствующего запроса от американской администрации. Выдвижению предшествовала первая в истории встреча на высшем уровне глав КНДР и США - Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Как пишет DW, американский лидер 15 февраля лично сообщил журналистам, что получил "прекраснейшую копию" пятистраничного письма Синдзо Абэ, в котором говорилось о номинации. В Белом доме информацию официально не подтвердили, а в МИД Японии заявили, что осведомлены о словах Трампа, однако "воздержатся от комментариев по поводу взаимоотношений двух лидеров".

На сайте Нобелевского комитета отмечается, что претендента может номинировать на премию любое лицо, "которое соответствует критериям". В частности, это может быть действующий глава государства или правительства. Разглашение информации о кандидатах, которые не удостоятся награды, допустимо лишь по истечении 50 лет.

Напомним, в списке возможных претендентов на Нобелевскую премию мира в 2018 году было больше 300 кандидатов, включая Ким Чен Ына и Папу Римского. Однако награду присудили конголезскому врачу Денису Муквеге и правозащитнице из Израиля Наде Мурад. Их отметили за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов.

Как сообщала "Страна", глава Северной Кореи намерен завершить ядерное разоружение до конца срока Трампа.