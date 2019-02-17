Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что территории, контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (т.н. "ДНР" и "ЛНР"), никогда не будут такими, какими они были до вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом Кравчук заявил в интервью программе FACE 2 FACE на телеканале ZIK.

"Никогда при любом раскладе сил, независимо от того, кто придет к власти, Донбасс уже никогда не будет таким, как прежде", - сказал Кравчук, предположив, что местные жители будут требовать большей свободы, прав и независимости.

Политик отказался рассуждать о том, на какие политические уступки Киев мог бы пойти в отношении Донбасса, но предложил изучить для этого международный опыт и привлечь "экспертов глобального характера".

"Надо думать, прогнозировать, исследовать мировой опыт, привлекать экспертов глобального характера. Эти территории уже 4 года под влиянием России. Слушайте, там другая страна. Дети уже выросли, в школах по-другому учатся. Нужно думать, в чем мы можем уступить, не уступив территорию и суверенитет. Я имею в виду форму правления, права и свободы. Сегодня у нас в папках эти документы должны быть под грифом "совершенно секретно", - добавил он.

Цитата Леонида Кравчука о Донбассе - в 43:15

Ранее Кравчук заявил, что власть не должна наступать на свободу слова в Украине.

Напомним, что 25 октября 2018 года президент Петр Порошенко встречался с Кравчуком, Кучмой и Ющенко, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. Также мы писали о том, во сколько Украине обходились президенты - от Кравчука до Порошенко.