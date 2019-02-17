В автралийском Квинследе палеонтологи обнаружили древнюю тропу из окаменелых следов динозавров, по которой проходили представители трех разных видов – зауроподов, орнитоподов и тероподов. Об этом сообщает CNN.

Это самые отчетливые отпечатки динозавров, найденные на территории Австралии. По мнению ученых, подобное соседство встречается невероятно редко. Самый большой след оставил зауропод. Следы орнитопода и теропода оказались гораздо меньше.



Возраст находки оценен примерно в 95 миллионов лет. Длина тропы превышает 40 метров, что делает ее самой длинной из известных. Примечательно, что и мелкие следы очень хорошо сохранились после 95 миллионов лет.

The tracks discovered by the awesome team at the Australian Age of Dinosaurs Museum are 95 million years old.

The find includes 20 tracks made by a sauropod – a dinosaur that stood up to 18 metres tall and weighed up to 30 tonnes.#qldpol @AAOD_QLD @OUTBACK_QLD @teqld pic.twitter.com/RU4gsvJVvY — Kate Jones (@katejonesqld) 14 февраля 2019 г.

Фото: edition.cnn.com

Как сообщала "Страна", в Китае нашли останки нового хищного динозавра, который похож на птицу.

Напомним также, что в США на стройке обнаружили скелет динозавра, которому 66 миллионов лет.

Ранее ученые обнаружили останки самого большого в мире динозавра.





