В автралийском Квинследе палеонтологи обнаружили древнюю тропу из окаменелых следов динозавров, по которой проходили представители трех разных видов – зауроподов, орнитоподов и тероподов. Об этом сообщает CNN.

Это самые отчетливые отпечатки динозавров, найденные на территории Австралии. По мнению ученых, подобное соседство встречается невероятно редко. Самый большой след оставил зауропод. Следы орнитопода и теропода оказались гораздо меньше.
 
Возраст находки оценен примерно в 95 миллионов лет. Длина тропы превышает 40 метров, что делает ее самой длинной из известных. Примечательно, что и мелкие следы очень хорошо сохранились после 95 миллионов лет.

Фото: edition.cnn.com 

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