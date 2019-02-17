В субботу, 16 февраля, около 2000 ультраправых активистов из нескольких европейских стран устроили факельное шествие по столице Болгарии Софии в честь пронацистского болгарского генерала Христо Лукова. Процессия, известная как "Марш Лукова", прошла после того, как суд отменил запрет муниципалитета Софии. Об этом сообщает Reuters.

Участниками шествия стали молодые люди в темной одежде, многие были со свастикой и нацистским салютом. Марш прошел без происшествий, участники прошли колонной по улицам города. В руках несли флаги и плакаты с радикальной символикой, а также венки и портрет генерала Лукова, которые возложили к дому, где он жил. Некоторые активисты приехали из Германии, Швеции, Венгрии и других стран.

Накануне марша сотни людей выступили с контрпротестом под лозунгом "Нет нацистам на улицах". Остановить марш призывали во Всемирном еврейском конгрессе и других еврейских обществах и политических партиях Болгарии. Участники подчеркивали, что "Луков марш" превратился в шествие неонацистской идеологии.

Напомним, генерал Луков поддерживал антисемитизм, антикоммунизм и однопартийное государство. Луков занимал пост военного министра Болгарии с 1935 по 1938 год, поддерживая тесные связи с высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии. Он также протолкнул закон по образцу Нюрнбергских законов 1935 года в Германии, который лишил евреев их гражданских прав. Луков был убит партизанами в 1943 году.

Болгария воевала во Второй мировой войне на стороне Германии, хотя правительство короля Бориса III отклонило требование Адольфа Гитлера выслать евреев страны в лагеря смерти в оккупированную нацистами Польше и в другие места. Именно поэтому большинство евреев Болгарии не погибло в Холокосте и пережило войну.

Напомним, Греция назвала главную угрозу для Европы - возрождение кошмара неонацизма.

Как сообщала "Страна", в Киеве в марше УПА участвовали немецкие неонацисты.

Ранее ультраправые из С14 обратилась с иском в суд из-за того, что их назвали неонацистами. Впрочем, суд отказал им в открытии производства.