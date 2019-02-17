Мюнхенская конференция в 2019 году обозначила серьезные противоречия между Германией и США. В одном из спорных вопросов - "Северный поток-2" - они напрямую касаются и Украины.

Но если брать шире - то Мюнхен стал очередной площадкой, где лидеры Европы продолжили бодаться с американцами. Еще одной конфликтной темой стало увеличение роста отчислений в пользу НАТО, которого требует Вашингтон - и не хочет давать Евросоюз.

Украинский же президент встречался с обоими антагонистами - и канцлером Германии Ангелой Меркель, и вице-президентом США Майклом Пенсом. Особенно важной для Порошенко была последняя встреча. Как уже рассказывала "Страна", Банковая добивается перед выборами свидания с Дональдом Трампом.

Мы разбирались в главных событиях Мюнхенской конференции в этом году.

Неуступчивая Меркель

Главными высказываниями форума можно считать речи Ангелы Меркель и Майкла Пенса. Приведем кратко их суть.

Канцлер с одной стороны заявила о необходимости поддержания санкционного давления на Россию, а с другой - что нельзя рвать с ней отношения. Это вопрос геополитики Европы, заявила Меркель:

"Мы как и прежде привержены Основополагающему акту Россия - НАТО, переговорную нить нельзя терять. С геостратегической точки зрения, Европа не может быть заинтересована в том, чтобы оборвать отношения с РФ".

Прозвучала от канцлера еще одна интересная фраза, которая была явно адресована американцам. "Если во время Холодной войны мы импортировали большие объемы российского газа, я не знаю почему теперь ситуация может настолько ухудшиться, чтобы сказать: Россия не остается партнером", - удивилась лидер Германии.

От темы "нельзя рвать с Москвой" Меркель подвела к "Северному потоку-2". По ее словам, никакой критической зависимости от российских поставок газа эта труба не вызовет - ведь будет работать и газопровод через Украину. Которая, по мнению канцлера, сохранит свой транзитный потенциал.

"Германия в ближайшие годы будет оставаться надежным рынком сбыта в том, что касается природного газа, откуда бы он ни поступал", - намекнула Меркель и на американскую заинтересованность в газовом рынке Европы, из-за которой США и критикуют "Северный поток-2".

В целом вышло так, что практически вся речь Ангелы Меркель крутилась вокруг темы России. Так, глава ФРГ выразила обеспокоенность разрывом договора о ракетах малой и средней дальности. И высказалась за присоединение к новым переговорам о разоружении Китая.

"Разоружение - это проблема, важная для всех нас. Не только США и РФ должны вести переговоры по этому вопросу, но и Китай должен к ним подключиться", - сказала Меркель.

Как уже рассказывала "Страна", именно позиция Пекина могла стать причиной разрыва этого соглашения. Китай, будучи не скован договором по малым и средним ракетам, начал их массовое производство. Поэтому старые договоренности между США и СССР просто утратили смысл.

Что же касается газовой позиции Германии - то она остается неизменной. Газопровод из России должен быть достроен. Это значит, что Украине, при потере монополии на транзит, придется договариваться о его сохранении. И скорее всего - с Москвой, хотя, возможно, и через Берлин.

Требовательный Пенс

Пенс же наоборот - критиковал "Северный поток" и призывал Европу тратить больше денег в пользу НАТО.

"Мы ожидаем, что каждый член НАТО разработает план по достижению доли в 2% (от ВВП - ред.)", - сказал он. Причем 20% от этой суммы нужно будет напрямую "направлять на закупки".

Это не первое воззвание Штатов такого рода - тему поднял еще в начале своего президентства Дональд Трамп. Однако с тех пор Европа и другие члены Альянса не отступили со своих позиций.

Та же Германия обещала нарастить расходы на оборону лишь до полутора процентов - до и то к 2024 году. В Берлине говорят, что много тратят на гуманитарные программы за рубежом, чем предупреждают развитие военных сценариев (и об этом Меркель тоже напоминала в Мюнхене).

Однако контраргументы США звучали почти в приказном тоне. "Когда президент Трамп говорит, что союзники по НАТО должны выполнять свои обещания – это то, что мы называем быть лидером свободного мира", - заявил Пенс.

В этой фразе, как говорят, прекрасно всё: со слов вице-президента выходит, что тратить на НАТО европейцы должны, потому что так сказал Трамп - "лидер свободного мира".

Пенс также ответил канцлеру Германии по поводу российского газопровода в обход Украины. "Мы занимаем жесткую позицию по отношению к "Северному потоку - 2", и мы рекомендуем другим партнерам действовать так же", - заявил он.

Отдельной темой Пенса стал Иран. Он в который раз потребовал у Евросоюза присоединиться к санкциям против этой страны.

"Настало время, чтобы наши европейские партнеры прекратили подрывать санкции США против этого убийственного революционного режима. Настало время, чтобы наши европейские партнеры поддержали нас, а также иранский народ, наших союзников и друзей в регионе. Пришло время для наших европейских партнеров выйти из ядерной сделки с Ираном", - сказал вице-президент.

Известно, что "европейские партнеры" уже официально запустили механизм обхода санкций, чтобы защитить свои компании. И не намерены выходить из сделки.

То есть практически все утверждения Пенса были сделаны в рамках полемики с Евросоюзом.

Украина в Мюнхене

Зато с Украиной у Пенса расхождений не было. "Америка с вами", - заявил он Петру Порошенко.

После беседы с вице-президентом США украинский президент анонсировал новые санкции против России уже на следующей неделе. Они связаны с пленением украинских моряков.

"Мы тщательно обсудили дальнейшие действия по введению санкций и координации этих санкций с санкциями Европейского Союза. Как я вам вчера говорил, что мы на следующей неделе ждем положительного результата", - сообщил Порошенко.

С Меркель он также обсудил "азовский пакет санкций". При этом с канцлером он встречался в составе делегаций. А с Пенсом общался один-на-один.



С вице-президентом США Порошенко говорил на английском языке. Видео на Facebook-странице украинского президента было опубликовано без перевода.

Правда, победная риторика украинского президента была позже сбита представителями Австрии. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что речь идет о "мягких" мерах.

"Речь идет о "мягких санкциях", то есть это санкции, которые теперь не касаются таких сфер, как энергетика, товарооборот и так далее, а направлены на конкретных лиц. Дело направлено, например, на осложнение процедуры получения визы или отказ в выдаче визы", - сказала глава венской дипломатии.

Отметим, что украинская тема отнюдь не главенствовала в Мюнхене. Так, панельную дискуссию с участием Порошенко проводили параллельно с темой глобального потепления, которая собрала куда больше участников.

На этой панельной дискуссии украинский президент дал понять, что Украина свою тактику на Донбассе менять не будет.

"Мы должны научиться жить в этой новой реальности. Если не будет единства и солидарности, агрессор может пойти дальше. (Принято считать, - ред.) если РФ прекратит стрельбу - наступит мир. Но если Украина перестанет стрелять - не будет Украины", - заявил Порошенко.

Интересно, что это было сказано в контексте Керченского инцидента, когда украинские военные корабли как раз-то и не отстреливались от российских. А вот перманентная перестрелка идет лишь на Донбассе.

Тема Керчи вообще была доминирующей в общении Порошенко и западных лидеров. По крайней мере, там прозвучала хоть какая-то конкретика - введение новых санкций. В остальном заявления Украины были повторением старых тезисов и общими словами.

Интересно, что накануне экс-нардеп Верховной Рады Андрей Артеменко заявлял, что Порошенко поехал в Мюнхен согласовать с Пенсом возможную провокацию в Керченском проливе, которая может если не сорвать президентские выборы, то вернуть их в русло комфортной для Банковой антироссийской риторики.

В Мюнхене побывала и Юлия Тимошенко. Она встретилась там с директором МВФ Кристин Лагард. По словам Тимошенко, она консультировалась о снижении цен на газ в Украине. Правда, в самом фонде этого никак не комментируют.

Кстати, накануне конференции "Страна" рассказывала, что Тимошенко перед полетом в Мюнхен вернулась к имиджу "женщины с косой". Судя по фото, которое выложила ЮВТ, так оно и есть.

Юлия Тимошенко и Кристин Лагард

Юлия Тимошенко и Курт Волкер