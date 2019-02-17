В Украине пенсии обещают повысить с 1 марта 2019 года в среднем на 17-20%. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба правительственного портала.

По словам Розенко, с этого года пенсии будут индексироваться ежегодно в автоматическом режиме.

"Это одна из главных позиций реформы, которая была введена. Теперь, несмотря ни на что, ежегодно 1 марта будет проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5-7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям", - отметил Розенко.

Он также заверил, что "необходимый ресурс для повышения пенсионных выплат есть".

Несмотря на повышение пенсий, платежки украинцев успели "потяжелеть" на 1,5-2,4 тысяч гривен из-за роста тарифов. С 1 января НКРЭ приняла решение о повышении тарифов для большинства теплокомунэнерго. Это связано с ноябрьским повышением цены на газ. Также мы писали о рекордных суммах в платежках за отопление и 30% увеличении цен в платежке за воду.

Как сообщала "Страна", Верховный суд обязал Пенсионный фонд выплачивать пенсии переселенцам.

Также мы писали о том, как и в какие сроки будут автоматически пересчитывать пенсии украинцам в 2019 году.