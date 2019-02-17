В одесской больнице после прививки вакциной "Инфанрикс Гекса" скончался шестимесячный мальчик Давид из города Южный. Мама малыша винит в смерти врачей, врачи говорят о генетической болезни ребенка. Об этом сообщает "Думская".

По словам мамы малыша Дианы Иванчевской, Давид - ее первый ребенок. Он хоть и был недоношенным, но до вакцинации развивался абсолютно нормально. Прививку сделали 22 января под давлением местного педиатра. Родительница утверждает, что врач постоянно ее пугала, что ребенка необходимо привить, иначе он подхватит какую-нибудь инфекцию. "Постоянно нас вызывала и рассказывала, что надо сделать прививку, а то, не дай бог, я буду ногти обрезать и могу заразить столбняком, а дети от него умирают мучительной смертью. Мы испугались и решили сделать прививку", - рассказывает Диана.

Уже в первую ночь после прививки, говорит женщина, мальчику стало плохо. "Он практически не спал, у него изменился стул, на следующий день стал отказываться от еды. Я вызвала докторов, а они все говорили, что у него кишечная инфекция". Состояние ребенка не менялось, и Диана с малышом поехала в областную детскую больницу на Слободке, где Давида положили в кардиологическое отделение.

Женщина настояла на комплексном обследовании, ее ребенка положили в кардиологию, назначили мочегонное и сказали, что у малыша высокое внутричерепное давление. Утром 5 февраля он уже ни на что не реагировал, а 8 февраля умер. После смерти малыша медики предположили, что у него было какое-то заболевание. Мама взяла биоматериалы и отправила на экспертизу в национальную детскую больницу "Охматдет". "Вскрытие сделали в больнице на Слободке, но заключения еще нет. Патологоанатом говорил, что у малыша все органы сильно увеличены и поражены. В особенности поражена печень. Он такого никогда не видел", - говорит мать Давида.

Начальник областного департамента здравоохранения Елена Теряева заявила, что после смерти ребенка было назначено служебное расследование. "Дождитесь его результатов. У нас, действительно, есть подозрение, что это генетическое заболевание, но пока мы не можем говорить о причинах смерти ребенка. Как только придут результаты экспертиз, мы официально об этом сообщим",- заявила Теряева.

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