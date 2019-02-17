Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что украинская экономика при нынешних темпах роста догонит Польшу через 50 лет. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Ранее такой же прогноз давал Всемирный банк.



По словам Маркаровой, после падения экономики в 2014 году, ситуацию удалось стабилизировать и вернуть к режиму постоянного роста. По словам министра финансов, к 2014 году экономика Украины была "больной", а затем испытала влияние российской агрессии, поэтому главной задачей правительства было стабилизировать ее.

"Это было сделано. Сейчас уже 12 кварталов подряд экономика Украины растет. Если посмотреть на результат, которого мы достигли за предыдущие 4 года, конечно, он необычен, если можно так сказать. И мало кто верил на самом деле, что нам удастся так быстро стабилизировать экономику и вернуться уже, можно сказать, к стабильному росту. Инфляция - менее 10%. Золотовалютные резервы на сегодня - самые высокие за последние 5 лет. Если говорить о ситуации макроэкономической, то она достаточно стабильная на сегодняшний день", - рассказала Маркарова.

По словам министра финансов, если украинская экономика будет развиваться нынешними темпами, то догонит Польшу через 50 лет. "И если Украина сохранит статус-кво такой, как сейчас, то для того, чтобы догнать Польшу, такую, как она есть сегодня, надо 50 лет. Это, конечно, для нас длинный срок. И мы точно планируем и имеем рецепты, как сделать так, чтобы догнать быстрее", - отметила министр.

При этом министр не уточнила, что будет, если Польша все эти 50 лет не будет стоять на месте, а продолжит развивать свою экономику.

Отметим, что в конце 2018 года золотовалютные резервы Украины впервые добрались до уровня 2013 года и составили 20 миллиардов долларов.

Как сообщала "Страна", украинскую экономику в 2019 году ждет рост цен, торможение зарплат и сырьевой удар по гривне.

Также мы писали, что Нацбанк ухудшил оценку роста ВВП Украины за 2018 год. А чистые золотовалютные резервы Украины за январь "подтаяли" до $9,59 млрд.