В Песочине Харьковской области мужчина травмировался, пытаясь разобрать в гараже снаряд, похожий на пулю. Пострадавшего госпитализирован в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

Предварительно установлено, что 48-летний мужчина по дороге на работу нашел предмет, похожий на пулю. Он принес ее в гаражное помещение, где работает слесарем. Мужчина пытался разобрать найденный предмет, и тот взорвался у него в руках. "Пострадавший в тяжелом состоянии с телесными повреждениями в виде множественных осколочных ранений живота, шеи, грудной клетки и правого бедра, травматической ампутации четырех пальцев руки доставлен в Институт общей и неотложной хирургии им. В.Зайцева", - сказано в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Как сообщала "Страна", в Сумах мужчина взорвался в гараже, как только завел двигатель своей машины.

Напомним также, что в Песках при разминировании погиб сапер, трое полицейских ранены.

Также стало известно, что во Львове произошел взрыв в канализационном колодце, где пострадали мужчина, фонарь, брусчатка и соседние дома.