В американском городе Клинтон, штат Миссисипи, неизвестный мужчина взял в заложники нескольких человек, четверо из них были застрелены. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Отмечается, что трагедия произошла в субботу, 16 февраля. По предварительным данным, причиной инцидента стал бытовой конфликт. Мужчина удерживал заложников около 12 часов. В здании также находились двое маленьких детей, но они были освобождены "за несколько часов до того, как ситуация завершилась".

Сейчас подозреваемый задержан и находится в полиции, его личность не разглашается.

Дом, где произошла стрельба Фото: Marcus James WJTV

Как сообщала "Страна", во Флориде грабитель банка расстрелял пятерых заложников.

Также мы писали, как в Бразилии грабители банка расстреляли заложников, погибли 13 человек.

Напомним также, что в Италии захвативший заложников мужчина спустя 7 часов сдался полиции.