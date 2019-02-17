В США мужчина застрелил четырех заложников в ходе семейных разборок
В американском городе Клинтон, штат Миссисипи, неизвестный мужчина взял в заложники нескольких человек, четверо из них были застрелены. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Отмечается, что трагедия произошла в субботу, 16 февраля. По предварительным данным, причиной инцидента стал бытовой конфликт. Мужчина удерживал заложников около 12 часов. В здании также находились двое маленьких детей, но они были освобождены "за несколько часов до того, как ситуация завершилась".
Сейчас подозреваемый задержан и находится в полиции, его личность не разглашается.
Дом, где произошла стрельба Фото: Marcus James WJTV
Как сообщала "Страна", во Флориде грабитель банка расстрелял пятерых заложников.
Также мы писали, как в Бразилии грабители банка расстреляли заложников, погибли 13 человек.
Напомним также, что в Италии захвативший заложников мужчина спустя 7 часов сдался полиции.