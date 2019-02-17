За прошедшие сутки в результате обстрелов противника один украинский военный погиб, еще один - ранен. Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 7:00 17 февраля.

Сообщается, что за прошедшие сутки сепаратисты один раз применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями. "В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись 4 раза: дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Гнутово".

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее стало известно, что в Песках при разминировании погиб сапер, трое полицейских ранены.

Напомним, в результате боевых действий на Донбассе (с 2014 года) погибли 2945 украинских военнослужащих, из них 948 - после подписания Минских договоренностей.