В воскресенье ночью, 17 февраля, на Новоирпенской трассе водитель Renault не справился с управлением и вылетел на встречку, потом ушел в кювет и перевернулся. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 02:30. Автомобиль двигался в сторону города Ирпень. По словам владельца машины, который находился на переднем пассажирском сидении, скорость авто была не более 90 километров в час. Дорога вела на плавный поворот, был сильный туман и отсутствовало нормальное освещение. Во время вхождения в поворот, Renault начало резко сносить с проезжей части. Вследствие этого автомобиль оказался на обочине, где и перевернулся.

Владелец авто не находился за рулем, так как выпил. По его словам, водитель был абсолютно трезв. Всего в салоне находились трое человек. К счастью, обошлось без серьезных травм. Мужчины смогли самостоятельно покинуть перевернутый автомобиль. По предварительной информации, водителя и пассажира, сидевшего на заднем сидении, госпитализировали с ушибами рук и головы.

На Renault в буквальном смысле не осталось "живого" места. Вылетели все стекла, бампер лежал в 15 метрах от авто, а запчасти были разбросаны по проезжей части. На месте работали патрульные и медики. Детали происшествия выясняются.

Фото: kiev.informator.ua

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