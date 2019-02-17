В канадской провинции Манитоба, в 300 км к северо-западу от города Виннипег, 37 цистерн с нефтью сошли с рельсов. Об этом сообщает CBC.

Сотрудники компании CN Rail, которой принадлежит состав, в настоящее время занимаются устранением утечки нефти. По данным телеканала, запах нефти ощущается в 10 км от места разлива. По словам местного фермера, недалеко от места места инцидента также есть водоем, куда могут попасть нефтепродукты.

Фото: twitter.com/lukelelond

Как сообщает газета Winnipeg Free Press, транспортная компания CN, которой принадлежит состав, вместе с командой по охране окружающей среды реагирует на то, чтобы начать очистку, восстановить участок и защитить окружающую среду. Место происшествия оцеплено, пострадавших нет.

Как сообщала "Страна", к 2040 году Россия станет крупнейшим экспортером нефти и газа в мире с самым низким уровнем потребления.

Напомним также, что в первую неделю 2019 года цены на нефть показали самый большой процентный рост с декабря 2016.

 

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!