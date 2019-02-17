В канадской провинции Манитоба, в 300 км к северо-западу от города Виннипег, 37 цистерн с нефтью сошли с рельсов. Об этом сообщает CBC.

Сотрудники компании CN Rail, которой принадлежит состав, в настоящее время занимаются устранением утечки нефти. По данным телеканала, запах нефти ощущается в 10 км от места разлива. По словам местного фермера, недалеко от места места инцидента также есть водоем, куда могут попасть нефтепродукты.

Emergency crews have rural roads around the St Lazare derailment blocked off. But Jayme Corr took me out to the scene by snowmobile. The cars derailed along his property. #cbcmb pic.twitter.com/nJ3nneHAo2 — Riley Laychuk (@RileyLaychuk) 16 февраля 2019 г.

Фото: twitter.com/lukelelond

Как сообщает газета Winnipeg Free Press, транспортная компания CN, которой принадлежит состав, вместе с командой по охране окружающей среды реагирует на то, чтобы начать очистку, восстановить участок и защитить окружающую среду. Место происшествия оцеплено, пострадавших нет.

Как сообщала "Страна", к 2040 году Россия станет крупнейшим экспортером нефти и газа в мире с самым низким уровнем потребления.

Напомним также, что в первую неделю 2019 года цены на нефть показали самый большой процентный рост с декабря 2016.