В канадской провинции Манитоба, в 300 км к северо-западу от города Виннипег, 37 цистерн с нефтью сошли с рельсов. Об этом сообщает CBC.

Сотрудники компании CN Rail, которой принадлежит состав, в настоящее время занимаются устранением утечки нефти. По данным телеканала, запах нефти ощущается в 10 км от места разлива. По словам местного фермера, недалеко от места места инцидента также есть водоем, куда могут попасть нефтепродукты.

Emergency crews have rural roads around the St Lazare derailment blocked off. But Jayme Corr took me out to the scene by snowmobile. The cars derailed along his property. #cbcmb pic.twitter.com/nJ3nneHAo2