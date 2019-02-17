Председатель Европейского совета Дональд Туск 18 февраля посетит Украину. Он примет участие в мероприятиях по случаю пятой годовщины Евромайдана. В ходе визита запланированы его встречи с Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом. Об этом сообщает "Польское радио".

По словам источника в Евросоюзе, Туск в ходе визита в Украину 18-20 февраля посетит Киев и Львов. Председатель Европейского совета должен принять участие в торжественных мероприятиях в украинском парламенте и в Национальном университете им. Франко во Львове.

Кроме того, по информации источника, Дональд Туск встретится с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Ранее "Страна" писала, что президент Украины Петр Порошенко 19 февраля примет участие в заседании Верховной Рады, приуроченном к началу агрессии РФ против Украины, в котором также намерен принять участие и глава Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, Трамп признался Туску, что Украина его меньше интересует, чем возможность понять Россию.