Во время второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2019 стал известен порядок выступлений всех финалистов в решающем прямом эфире, который пройдет 23 февраля. Жеребьевку провели после оглашения итогов голосования во втором полуфинале Нацотбора, за ходом которого "Страна" следила в режиме онлайн-трансляции.

Музыканты выйдут на сцену в таком порядке:

Freedom Jazz Yuko Maruv Brunettes Shoot Blondes Kazka Anna Maria

Напомним, порядковый номер каждого из участников станет одновременно и кодом для зрительского голосования.

Как сообщала "Страна", 9 февраля в суперфинал прошли трое участников из восьми: Maruv, Brunettes Shoot Blonds и Yuko. Больше всего баллов трое судей отдали группе Yuko, работающей на грани электроники и фолка. А зрителям больше всего понравилось провокационное выступление Maruv, которая станцевала эротический танец перед столом жюри.

Ранее мы писали о том, что Россию на Евровидении представит Сергей Лазарев, который уже участвовал в конкурсе.