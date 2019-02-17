Во время второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2019 участница популярного кавер-коллектива Freedom jazz - Анастасия Малега - выступила на сцене, будучи на восьмом месяце беременности. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции второго полуфинала Нацотбора, за которым следила "Страна".

Freedom jazz исполнили собственную песню "Cupidon". Ведущий Нацотбора Сергей Притула пошутил, что участницы коллектива своеобразно нарушили правила конкурса - вместо допустимого количества из шести участников на сцене появилось семь.

Девушки показали яркое, динамичное выступление, отметив, что беременность - "не болезнь, и все предусмотрено заранее". Судьи положительно оценили выступление девушек, Джамала апплодировала стоя. Она отметила, что на своем опыте знает, что выступать на таком сроке беременности очень трудно.

Андрей Данилко заявил, что очень хочет, чтобы девушки были в финале и обязательно проголосует за Freedom jazz. Евгений Филатов отметил, что выступление было блестящим и целостным. "Монолит" - так прокомментировал Евгений выступление шестерых девушек.

Фото: instagram.com/eurovision.ua

Как сообщала "Страна", в полуфинале нацотбора на Евровидение-2019 Maruv показала свою пятую точку жюри и зрителям.

Ранее мы писали, что Kazka представила свою новую песню для отбора на Евровидение-2019.