16 февраля завершился второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019 от Украины. В финал прошли еще трое участников: Freedom jazz, Kazka, Anna Maria. Кроме них за право представлять Украину на музыкальном конкурсе в Тель-Авиве будут бороться победители первого полуфинала Maruv, Brunettes Shoot Blonds и Yuko.

Больше всего баллов во время сегодняшнего эфира собрала группа Freedom jazz, которая исполнила авторскую песню "Купидон" - 16 баллов.

Равное количество баллов набрали группы Kazka и Anna Maria.

У них в копилке по 12 баллов.

Напомним, что финал музыкального конкурса состоится 18 мая. Украина, согласно жеребьевки, выступил в полуфинале 14 мая, и, если наберет достаточное количество баллов, затем поборется за победу в финале.

Как сообщала "Страна", ранее в вагоне метро Киева избили ногами по лицу участника Нацотбора Евровидения - KHAYAT.