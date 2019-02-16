Известная российская балерина Анастасия Волочкова, коронной фишкой которой стали шпагаты в самых неожиданных местах, опубликовала очередное фото. В этот раз она растянулась на бутылях с водой. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке балерина сидит в шпагате у кулера между двумя бутылями с водой. Она сравнила себя с Ван Даммом, которому, по ее мнению, далеко до нее в плане растяжки.

Фото: instagram.com/volochkova_art

"Смотрели мы с моим любимым фильм с главным героем Ван Дамм... Впечатлил. Как и шпагат героя. Ван Дамм его показывал в самых неожиданных местах. А поскольку шпагат Волочковой - это уже фишка, я подумала, что нужно сделать его незамедлительно на том, что под рукой. Вернее, под ногой. Нам только доставили бутыли с водой и они пришлись к месту... фору шпагату Ван Дамма я дать могу!", - подписала снимок Волочкова.

Судя по новому снимку в Instagram, Настя все время находится в поиске новых решений, чтобы привлечь внимание. "Поклонников нужно удивлять – иначе потеряют интерес", - уточнила она.

Ранее Анастасия Волочкова отправилась "раздавать" шпагаты в ОАЭ, оставив дочь с новым бойфрендом.

Также мы писали, как Волочкова полностью разделась ради ЧМ-2018 и впервые отказалась от шпагата.