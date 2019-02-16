В результате боевых действий на Донбассе погибли 2945 украинских военнослужащих, из них 948 - после подписания Минских договоренностей. Количество погибших озвучил Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает "Укринформ".

"За все время агрессии только в боевых действиях погибли 2945 военнослужащих, после Минских соглашений - еще 948 воинов", - сказал президент. Он подчеркнул, что за последние сутки был убит один украинский боец.

При этом, по словам Петра Порошенко, после получения американских "Джавелин" было существенно уменьшено количество вражеских обстрелов. По его словам, сам факт наличия "Джавелин" у украинской стороны психологически сдерживает боевиков от атак.

Как сообщала "Страна", президент Украины Петр Порошенко 16 февраля в Германии принял участие в юбилейной 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. Он обсудил усиление санкций против РФ с вице-президентом США Майком Пенсом.

Напомним, во время Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Ангела Меркель заявила о важности "Северного потока-2". Также Меркель заявила о недопустимости изоляции России. По ее словам, нужно не только поддерживать с Россией диалог, но и партнерство.