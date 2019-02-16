Сегодня, 16 февраля, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, Петр Порошенко провел переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом по координации действий в ответ на агрессию России в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Мы тщательно обсудили дальнейшие действия по введению санкций и координации этих санкций с санкциями Европейского Союза. Как я вам вчера говорил, мы на следующей неделе ждем положительного результата", - сказал Порошенко.

Вице-президент США Майк Пенс заверил Петра Порошенко в поддержке Украины со стороны США. "Хочу выразить простой месседж украинцам: "Мы с вами". Недавнее событие в Керченском проливе напоминает о вызовах российской агрессии, с которыми сталкивается Украина. Хочу заверить вас, что США поддерживают Украину", - сказал Пенс.

Фото: president.gov.ua

Как сообщала "Страна", Ангела Меркель поддержала Северный поток-2 и заявила, что Германии нужно будет еще больше газа.

Напомним, в Австрии заявили, что решение о новых санкциях из-за украинских моряков уже принято.