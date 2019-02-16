16 февраля стали известны лауреаты 69-го Берлинского кинофестиваля. "Золотой медведь" достался картине "Синонимы" Надава Лапида. этом сообщает "Коммерсантъ".

"Синонимы" - история о молодом израильтянине, который надеется во Франции сбежать от себя и своей национальности. В этом ему помогает франко-израильский словарь. Фильм отчасти автобиографический, потому что первые 25 лет своей жизни господин Лапид считал, что случайно родился в Израиле, а на самом деле он - француз.

Гран-при жюри получила картина "По воле божьей". Гран-при вручается фильму, занявшему второе место в основной конкурсной программе. Фильм иллюстрирует реальную историю о служителе церкви, Бернаре Прейне из Лиона, который в 2016 году был обвинен в совращении 70 мальчиков из его прихода.

"Серебряных медведей" получили как лучший режиссер Ангела Шанелек за фильм "Я была дома, но". Лучшей актрисой назвали китаянку Юн Мэй. Лучшим актером - китайца Ван Цзинчунь. Оба за роли в фильме "Прощай, мой сын".

Напомним, всего за "Золотых" и "Серебряных медведей" на 69-м Берлинале соревнуются 17 фильмов, которые снимали режиссеры из 25 стран.

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Напомним, датский фильм о войне на Донбассе вошел в шорт-лист премии Оскар.