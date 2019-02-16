В Киеве 16 февраля на бульваре Перова с пересечением улицы Кибальчича произошло серьезное ДТП с пострадавшими. На данный момент на месте ДТП работают спасатели. Один из автомобилей получил сильный боковой удар. О погибших пока неизвестно, пострадавших участников ДТП медики срочно госпитализируют. Об этом сообщает интернет-портал "Вартові.Еспресо".

В ДТП пострадали три человека. "В результате столкновения трех авто на столичном бульваре Перова трое пострадавших в ДТП были госпитализированы", – говорится в сообщении.

Столкнулись два "евробляхера", которые двигались по бульвару навстречу друг другу. На пересечении с улицей Кибальчича водитель автомобиля Opel поворачивая налево, не пропустил ВМW, водитель которого не успел среагировать и протаранил Opel в правый бок. Автомобили разбросало по всей дороге, а BMW развернуло на 180 градусов. Пострадали три человека из Opel, одного деблокировали из автомобиля с помощью ГосЧС.

На месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Фото: espreso.tv

Как сообщала "Страна", под Киевом в результате ДТП заживо сгорела пассажир такси. Позже в полицию вместе со своим адвокатом явился сбежавший виновник ДТП.

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