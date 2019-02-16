В субботу, 16 февраля, в Святошинском районе Киева на улице Чернобыльской под троллейбусом N39 провалился асфальт. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

На место инцидента выехали дорожные службы. "Преисподняя в Киеве: на улице чернобыльской большой желтый тралик провалился в дорожную яму. Асфальт буквально разверзся под общественным транспортом", - сообщили в паблике.

Напомним, дорожники начали изучать состояния международных и национальных трасс в стране, чтобы в феврале приступить к ямочному ремонту.

Как сообщала "Страна", на Закарпатье водители пикетировали госадминистрацию из-за ужасных дорог.

Ранее в Киевавтодоре рассказали, что отремонтируют в столице в 2019 году. Капитальный ремонт начнется на улице Борщаговской, Милославской, Богдана Хмельницкого, Терещенковской, проспектах Степана Бандеры и Космонавта Комарова, Столичном шоссе. Работы по реконструкции ожидают Пейзажную аллею и улицу Федорова.