В субботу, 16 февраля, два подростка выпрыгнули с шестого этажа недостроенного здания в городе Сторожинец Черновицкой области. Полицейские обнаружили ребят с телесным повреждениями характерными для падения с высоты около 10:00. Один из парней был без признаков жизни. Другой находился без сознания. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой области.

Полицейские изъяли записки, которые подростки оставили после своего самоубийства. "Факт их участия в "группе смерти" не подтвержден. Также, дополнительно стало известно, что юноши между собой дружили и обсуждали идею совершения самоубийства", - сообщили правоохранители.

Пострадавшие на учете в правоохранительных органах и социальных службах не находились. Полиция изъяла записки, которые друзья оставили после своего поступка. Данные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства. Досудебное следствие продолжается.

Как сообщает УНИАН, в результате падения со здания 19-летний парень погиб на месте. Другого, 17-летнего юношу, госпитализировали с переохлаждением и политравмой в Сторожинецкую центральную районную больницу. По словам медиков, он в тяжелом состоянии, но находится в сознании. Оба пострадавшие являются учениками Сторожинецкой гимназии.

Как сообщала "Страна", в Киеве женщина выпрыгнула с балкона высотки и погибла до приезда скорой.

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Напомним также, что в Киеве 12-летний мальчик выпал из окна шестого этажа и выжил.