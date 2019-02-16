В Черноморске Одесской области на побережье у 114 причала обнаружили два заряженных гранатомета РПГ-18. Об этом сообщает депутат Черноморского горсовета Василий Бугайчук в Facebook.

По его словам, оружие нашли из-за схождения грунта в одном из рыбацких домиков, где сейчас идет демонтаж. "Гранатометы были обнаружены случайно ... На побережье гуляют горожане, в том числе, дети", - заявил депутат.

Как сообщает Бугайчук, один из гранатометов находится в воде, однако оружие не имеет повреждений. Место происшествия обнесено сигнальной лентой. Проводятся соответствующие неотложные меры.

Фото: facebook.com/bugaychuk.vasil

Как сообщала "Страна", в Одессе мужчина хранил арсенал оружия в схроне и продавал его на интернет-форумах.

Напомним также, что в Никополе пассажир такси забыл на заднем сиденье авто ручной гранатомет.

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