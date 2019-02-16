В Украине в воскресенье, 17 февраля, осадков не ожидается, температура будет колебаться от 2 мороза ночью до 10 тепла днем, на юге страны до +14 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода на всей территории страны будет ясной, без осадков. На дорогах большинства северных, центральных, восточных областей и Карпатского региона - местами гололедица. Ветер ожидается западный, северо-западный, до 7-12 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 5-10° тепла, в западной и южной частях страны местами 11-14°, на севере и востоке - 2-4° тепла.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", 16 февраля в Украину пришло 9-градусное тепло.

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