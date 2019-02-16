Мать рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) Ирина Толмацкая назвала причину его смерти. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Первый канал.

"Причина смерти - перенагрузки. Он в последние полгода написал 2 альбома. Когда-то пожаловался, что рука болела и нога", - рассказала Ирина Толмацкая. Она заявила, что Децл не мог умереть из-за приема запрещенных веществ или алкоголя. По ее словам, судмедэкспертиза показала отсутствие алкоголя в крови.

Кстати, сама Ирина Толмацкая призналась, что пришла на шоу "Эксклюзив", чтобы люди услышали песни из нового альбома певца. Она назвала новый альбом "бомбой", пишет vokrug.tv. Женщина рассказала, что ее сын всегда был трудолюбивым.

Кирилл Толмацкий с мамой Фото: vokrug.tv

Ранее создатель "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что Децла отравили. "Я до сих пор не верю, что это просто сердечный приступ. Кирилл никогда не жаловался на здоровье. Эта смерть не была естественной", - также отметил друг Толмацкого Роберт Елизарье.

Как сообщала "Страна", рэпер умер 3 февраля в возрасте 35 лет. причиной смерти стала сердечная недостаточность.