Очередной удачный набег на зажиточную квартиру провернули домушники на прошлой неделе в Печерском районе Киева. Как мы узнали из собственных источников в МВД, вчера в столичную полицию обратилась с заявлением о квартирной краже молодая девушка, проживающая на улице Анри Барбюса в Киеве.

По сведениям потерпевшей она была в отьезде несколько дней,а когда вернулась в пятницу обнаружила при закрытой двери полный кавардак в квартире и пропажу ценных вещей. Как позже установила полиция,воры проникли в квартиру путем подбора ключа к входной двери и также аккуратно потом закрыли.

Поскольку денег не нашли, то решили поживиться брендовыми вещами: завладели четырьмя норковыми шубами, несколькими кожаными куртками, оригинальной сумочкой Chanel, четырьмя ремнями из крокодильей кожи и дорогой нишевой парфюмерией. Полиция завела дело по ч.3 ст.185 УК Украины - Кража с проникновением.

Напомним, что в Киеве за обедом в ресторане обокрали топ-депутата Хмельницкого облосовета.

Как сообщала "Страна", в центре Киева из квартиры ветерана выкрали орден и дюжину золотых коронок.