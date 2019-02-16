Появились подробности сегодняшнего обрушения перекрытий в здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге. В момент чрезвычайного происшествия в вузе проводились субботние занятия, а строители выполняли косметический ремонт. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам ректора университета Владимира Васильева, пока что сложно говорить о причинах обрушения. "Да, в этот момент в здании работали подрядчики, они делали косметический ремонт", - отметил Васильев.

Он добавил, что все находившиеся в здании ИТМО (порядка 81 человека) успели покинуть его до обрушения. "У нас по субботам проходят занятия. В этот момент шли занятия. Когда услышали треск, то начали выводить всех из здания: сотрудников, преподавателей, студентов. У нас это отработано. Всех вывели", - сказал Васильев.

МЧС подтверждает, что людей под завалами в здании петербургского университета ИТМО нет. Очевидцы в соцсетях сообщали, что во втором корпусе университета ИТМО обрушилась крыша на пятом этаже. Здание находится на улице Ломоносова, 9.

Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело о нарушениях правил безопасности при ведении строительных работ в университете, предусмотренного ст. 216 УК РФ.

На месте происшествия работают спасательные службы, а также следователи и криминалисты. В рамках расследования уголовного дела следствием будут установлены все причины и условия, повлекшие обрушение перекрытий. Следователи изучат техническую документацию и порядок соблюдения правил безопасности при ведении строительных работ в учебном заведении.

Напомним также, что в Перми обрушилось перекрытие в 14-этажном доме. А под Киевом обвалилось бетонное перекрытие в школе, занятия отменили до октября.

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