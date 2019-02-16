В субботу, 16 февраля, в Житомире в одном из частных домов произошло двойное убийство, жертвами которого стали 41-летняя женщина и ее 21-летняя дочь. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Житомирской области.

Около 08:00 в полицию заявили о том, что в одном из домов мужчина бьет женщину и гоняется за ее дочерью. На место выехали правоохранители. По указанному адресу они нашли тела двух женщин со следами насильственной смерти.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства убийства. Предварительно событие занесено в реестр по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Виновный может получить до 15 лет тюрьмы или пожизненный срок.

Полицейские Житомира разыскивают 26-летнего знакомого убитой девушки - Василия Григорьевича Подорожного, который может быть причастен к преступлению.

Его приметы: рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы русые. На подбородке имеет родимое пятно. Был одет в темную одежду, при себе может иметь рюкзак темно-серого цвета. Всю информацию о нем правоохранители просят сообщать по номерам 40-74-75 или 102.

Василий Подорожный. Фото: zt.npu.gov.ua

Фото: zt.npu.gov.ua

Напомним, бывший зэк убил собственную дочь, исполосовав ее ножом на встрече возле бювета.

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