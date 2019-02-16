В субботу, 16 февраля, в поселке Пески Ясиноватского района Донецкой области погиб спасатель-сапер, трое полицейских получили ранения. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook.

"Полчаса назад группа полицейских совместно с сотрудниками ГосЧС выехали на вызов об обнаруженном возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области схроне с боеприпасами. При разминировании и изъятии опасной находки раздался взрыв", - рассказал он.

По словам Князева, в результате взрыва спасатель-сапер погиб на месте, а трое сотрудников полиции получили осколочные ранения. Раненым полицейским была оказана первая медицинская помощь. Также на место ЧП направлены самолет санавиации для эвакуации раненых.

Фото: facebook.com/sergii.knyazev

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