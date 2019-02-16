Президенты Франции и России обсудили по телефону Сирию и Украину. Об этом со ссылкой на пресс-службы Елисейского дворца и Кремля пишет "Коммерсантъ".

Говоря об Украине Владимир Путин заявил, что накануне президентских выборов "активизировалась антироссийская кампания киевских властей". Он упомянул о решении Украины не допускать на выборы российских наблюдателей, а также об отказе организовать избирательные участки в России.

Говоря о Сирии, Эммануэль Макрон отметил, что Франция поддерживает продолжение борьбы с террористическими группировками в Сирии. По мнению президента Франции, в стране должны быть проведены конституционная реформа и выборы под эгидой ООН. В целом, обе стороны согласны, что как можно скорее должна быть запущена работа конституционного комитета.

Напомним, Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи по сирийскому вопросу.

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