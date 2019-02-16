Полицейские Киева задержали водителя BMW 1998 года рождения, который спровоцировал ДТП в ночь с 15 на 16 февраля на Столичном шоссе возле Конча-Заспы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Мужчина вместе с адвокатами пришел в полицию, его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По словам правоохранителей, с задержанным будут проводить следственные действия. Кроме того, его отвезут к врачу-наркологу с целью забора биологических образцов для установления степени алкогольного или наркотического опьянения. "До избрания меры пресечения мужчина будет находиться в изоляторе временного содержания", - добавляется в сообщении.

Напомним, изначально водитель BMW X5 на огромной скорости влетел в отбойник, после чего с оторванным колесом проехал около ста метров и слетел с дороги, протаранив попутный Daewoo Lanos. От удара машина загорелась. Водителю Lanos удалось выбраться из автомобиля, а его пассажирка сгорела заживо. Водитель BMW с места происшествия скрылся.

Последствия аварии на Столичном шоссе Фото: kyiv.npu.gov.ua

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