Канада намерена выделить 25 млн долларов, чтобы президентские выборы в Украине прошли без внешнего вмешательства. Об этом со ссылкой на главу МИД Канады Христю Фриланд пишет "Новое Время".

Так, министр иностранных дел этой страны во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Канада обеспокоена тем, чтобы президентские выборы в Украине прошли прозрачно. Также запланировано участие более 100 канадских наблюдателей.

Также Фриланд предложила Госдепу США и Еврокомиссии присоединиться к Канаде и ОБСЕ для обеспечения прозрачности украинских выборов.

Напомним, Банковая добивается от Вашингтона поддержки накануне выборов.

Также мы писали, что Евросоюз не будет отправлять миссию наблюдателей на выборы в Украину.