Канада выделит 25 миллионов долларов на президентские выборы в Украине
Канада намерена выделить 25 млн долларов, чтобы президентские выборы в Украине прошли без внешнего вмешательства. Об этом со ссылкой на главу МИД Канады Христю Фриланд пишет "Новое Время".
Так, министр иностранных дел этой страны во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Канада обеспокоена тем, чтобы президентские выборы в Украине прошли прозрачно. Также запланировано участие более 100 канадских наблюдателей.
Также Фриланд предложила Госдепу США и Еврокомиссии присоединиться к Канаде и ОБСЕ для обеспечения прозрачности украинских выборов.
Напомним, Банковая добивается от Вашингтона поддержки накануне выборов.
Также мы писали, что Евросоюз не будет отправлять миссию наблюдателей на выборы в Украину.
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