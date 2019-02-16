Глава Минздрава Ульяна Супрун призвала украинцев есть яблоки каждый день. Об этом она написала на своей странице в Facebook. Глава МОЗ рассказала о пользе яблок и, как их лучше употреблять.

Главная ценность яблок растворимая клетчатка - пектин. В одном яблоке среднего размера содержится пятая часть дневной нормы клетчатки. Бактерии, живущие в кишечнике, образуют из клетчатки жирные кислоты с короткой цепью и незаменимые аминокислоты, которые необходимы организму.

Что касается витамина C, то его в одном яблоке не так много - десятая часть дневной нормы.

Яблочная яркая кожура - источник флавоноидов, соединений, обладающих антиоксидантным действием. Исследования показали, что потребление яблок на четверть снижает риск рака поджелудочной железы. А также помогают снизить риск рака легких, колоректального рака, рака молочной железы и желудочно-кишечного тракта.

Полифенолы яблок уменьшают проявления астмы, болезни Альцгеймера, а клетчатка препятствует атеросклерозу и предупреждает колебания уровня сахара.

Яблоки в рационе ежедневно уменьшают риски появления диабета II типа. В одном 9-летнем исследовании было обнаружено, что потребление одного или нескольких яблок в день уменьшало эти риски на 28%, по сравнению с людьми, которые не употребляли яблок вообще.

Яблоки помогают сберечь здоровье сердца и сосудов. К примеру, регулярное потребление свежих яблок способствует снижению уровня триглицеридов и липопротеинов низкой плотности ("плохого" холестерина).

Яблоки предупреждают переедание и помогают держать в норме вес. Клетчатка в них сохраняет длительный эффект насыщения. В то же время исследователи обнаружили, что регулярное потребление богатых клетчаткой и с низким гликемическим индексом фруктов, особенно яблок, связано с меньшей долей увеличения веса с течением времени.

Чтобы яблоки были максимально полезными, пишет Ульяна Супрун, их надо есть в свежем виде, тщательно мыть, но лучше не чистить. Именно в кожуре много клетчатки и полифенолов. Вместе с тем не стоит бояться пестицидов, поскольку они быстро разрушаются на солнце.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", Супрун предупредила украинцев об опасности бутербродов с колбасой. Также Супрун объяснила украинцам, от чего нужно отказаться, чтобы не рос уровень холестерина.

Ранее Супрун рассказала, что курение и секс с 16 лет усиливают риск рака шейки матки.