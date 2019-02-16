В субботу, 16 февраля, в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия в здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Об этом со ссылкой на МЧС РФ пишет "Интерфакс".

Сообщается, что инцидент случился во втором корпусе вуза, расположенном по улице Ломоносова, 9 в Санкт-Петербурге. Обрушились перекрытия с пятого по второй этажи на площади 150 кв.м. Из-за этого были эвакуированы 60 человек. По данным спасателей, это студенты, у которых в корпусе проходили факультативные занятия. Кроме того, по предварительным данным, причина обрушение - допущенные нарушения при ремонтных работах.

Также сообщается, что под завалами могут находится рабочие, так как крыло находилось на ремонте, и учебный процесс там не проводился.

Фото: RT

Фото: Вконтакте

Напомним, сегодня, 16 февраля, в Москве и Питере массово сообщают о минировании торговых центров от имени Путина.

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