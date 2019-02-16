Во время Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Ангела Меркель заявила о важности "Северного потока-2". При этом, по ее словам, после введения газопровода в эксплуатацию, транзит газа через Украину будет сохранен.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Меркель подчеркнула, что "Северный поток-2" не решает проблему диверсификации поставщиков газа для Германии. "Европе нужна диверсификация источников ... А российский газ остается российским независимо от того, как он поступает - через Балтийское море или через Украину", - заявила она во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Канцлер ФРГ подчеркнула также, что даже после постройки новой ветки Северного потока Германия продолжит искать новые источники поставок, в том числе используя терминалы сжиженного газа. "Конечно, мы будем получать газ также из США", - пояснила Меркель.

Она сказала, что другие газопроводы, например "Ямал" и другие, должны продолжать существовать. И что Германия намерена увеличить потребление газа, поскольку страна отказалась от атомной энергии.

Ранее Меркель заявила о недопустимости изоляции России. По ее словам, нужно не только поддерживать с Россией диалог, но и партнерство.

Напомним, согласно компромиссному варианту газовой директивы, достигнутому путем переговоров между Парижем и Берлином, Германия, как страна, где "Северный поток-2" соединяется с европейской газотранспортной системой, получит право сделать исключение для проекта и позволить его строительство.