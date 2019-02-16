Харьковские полицейские обнаружили в источнике на улице Академика Павлова гранату, которая оказалась учебной. Об этом сообщает Отдел коммуникаций ГУ НП в Харьковской области.

Информация о том, что в источнике воды в Московском районе Харькова плавает боеприпас, поступила правоохранителям около 12:00 в субботу, 16 февраля. На место прибыли полицейские и спасатели. Выловив гранату, они обнаружили, что она учебная.

На данный момент информация уже внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений.

Фото: hk.npu.gov.ua

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