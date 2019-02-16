В Донецкой области подожгли автомобиль секретаря Покровского горсовета Ирины Сущенко. Тoyota Camry загорелся около часа ночи. Об этом на своей странице в Facebook заявил городской глава Покровска Руслан Требушкин, который подозревает в поджоге своих оппонентов.

"Вопиющий случай произошел сегодня! Секретарю совета Ирине Сущенко ночью подожгли личный автомобиль, который был припаркован рядом с домом. Считаю, что этот случай - ответ оппонентов, которые вчера во время заседания сессии услышали о себе много правды, и как всегда, решили ответить привычными для себя бандитскими методами", - написал он.

В сети появилось видео поджога.

В Покровском отделении полиции уточнили, что автомобиль сгорел во дворе одного из многоквартирных домов. По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 3 от 10 лет. Полиция проводит мероприятия для установления и задержания лица, причастного к поджогу.

Фото: pokrovsk-police.dn.ua

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