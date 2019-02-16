Вечером 15 февраля неизвестные бросили зажигательную смесь в дверь Свято-Вознесенского храма УПЦ МП в Кривом Роге. Об этом сообщает пресс-центр Управления Нацполиции в Кривом Роге на своей странице в Facebook.

Сообщается, что инцидент произошел около 19:30. В результате загорелась дверь и надвратная икона Вознесения Господня, они были серьезно повреждены. Также вандалы сделали на стенах надписи "14/88". Это кодовый лозунг, употребляющийся в качестве приветствия или подписи, у белых националистов. Число "88" является закодированным приветствием "Heil Hitler!".

Полиция Кривого Рога по факту попытки поджога церкви начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Фото: Facebook/Національна поліція

Напомним, постпред Украины в ОБСЕ заявил, что спецслужбы РФ собираются устроить поджоги религиозных объектов Московского патриархата в Украине, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране; для этого они ведут активную вербовку граждан Украины, включая жителей оккупированного Донбасса.

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